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Gündem Biz çoğaldıkça onlar azalacak
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Biz çoğaldıkça onlar azalacak

Çocukları, terör örgütü PKK’nın insan kaynakları ofisi gibi çalışan HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırılan Diyarbakır Annelerinin evlat nöbetine son 15 günde 10 aile daha katıldı. Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, daha çok ailenin katılacağını söylerken kardeşi için nöbette yer alan Serdar Yıldız, “Biz çoğaldıkça alçakların sayısı azalacak” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 13:21:00 -
Biz çoğaldıkça onlar azalacak

Diyarbakır annelerinin HDP/PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan evlatlarına kavuşma umuduyla 3 Eylül 2019’da HDP önünde başlattıkları oturma eylemine katılım her geçen gün artmaya devam ediyor. Son 15 günde 10’a yakın aile evlat nöbetine katılırken toplam sayı 244’e yükseldi.

Allah onlardan razı olsun

Diyarbakır annelerinin başka mazlum aileleri de cesaretlendirdiğine dikkati çeken Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, “Nöbete ilk katılan ailelerden Allah razı olsun. Bu ateşi onlar yaktı. Annelerin mücadelesi acısını derin ve sessizce yaşayan birçok insana cesaret verdi. Devletimizin, STK’ların ve vatandaşlarımızın desteği aileleri daha da cesaretlendirdi. Ben evlat nöbetine katılımın daha da artacağını düşünüyorum. İnşallah evladına kavuşan aile sayısı da artacak” dedi.

Kardeşi için nöbet tutan ağabey Serdar Yıldız, son 15 günde 10’a yakın ailenin daha katılmasıyla nöbet tutan aile sayısının 244’e yükseldiğini belirterek, “Her aile bize daha çok güç veriyor. Bizim gibi binlerce aile olduğunu biliyoruz. Sayımız arttıkça sesimiz daha gür çıkıyor. Nöbet başladığından beri çocukları dağa kaçıramıyorlar. Biz kardeşlerimiz, evlatlarımız, gelene kadar, başka çocuklar kandırılmasın diye beklemeye devam edeceğiz. Artık ne HDP’den ne de PKK’dan korkan insanlar var. Devlet ve millet arkamızda. Onlarca anne evladına kavuştu. Gözü yaşlı anam da inşallah kardeşimi bağrına basacak. Biz çoğaldıkça onlar azalacak” dedi.

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