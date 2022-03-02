"Biz çocuklarınızı istediğimiz gibi yontalım, ama siz İslam'ı bile öğretmeyin!" Bak sen şu yobazın dediklerine! Hadi oradan Erkan Baş!

yeniakit.com.tr

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'de yaptığı açıklamalarda skandal sözler sarfetti.

Türkiye'nin dini ve milli değerlerine düşmanlığını gizlemeyen Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı (TİP) Erkan Baş, şimdi de Müslüman çocuklarına verilen din derslerini hedef aldı.

MEB Şurası'nda alınan 4-6 yaş arasındaki çocuklara din dersi verilsini eleştiren TİP'li Baş, kararın geri çekilmesini istedi.

Dağdan gelip bağdakinin değerlerine göz diken Erkan Baş, Müslüman çocukların İslam'ı öğrenmesini dayatma ve 'yobazlık' olarak nitelendirdi ve "Bu yaştaki çocuklarımıza hiç bir inanç empoze edilmemelidir." dedi.

"4-6 yaş arasındaki çocuklara din dersi dayatmak insan haklarına aykırıdır. Bu yaştaki çocuklara din eğitimi vermek selefi- yobaz bir anlayıştır. Bu yaştaki çocuklarımıza hiç bir inanç empoze edilmemelidir. MEB şura tavsiye kararı insan haklarına, laikliğe, evrensel çocuk haklarına aykırıdır. Çocukları siyasi malzeme yapmayın! Bu kararı derhal geri çekin." diye konuştu.

Baş, "Çocuklarımızın geleceği için bu gerici yobaz Saray iktidarına son vereceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz." ifadeleriyle AK Parti hükümetini hedef aldı.

Bu empozeye de 'gık'ın çıktı mı Erkan Baş!

"Bu yaştaki çocuklarımıza hiç bir inanç empoze edilmemelidir" diyen ve Kemalist düzenin getirdiği eğitim sistemine 'gık'ı çıkmayan Erkan Baş, öğrencilere secde ettirildiğin de kendisini kafasını kuma gömmüştü.

Siz istediğiniz gibi empoze edin ama biz çocuklarımıza dinini bile öğretmeyelim değil mi?

Küçücük çocuklara kendi ideolojilerini empoze eden komünist zihniyet, çocukları kendi emelleri için kullanmaya çalışırken Müslümanların çocuklarına İslam'ın öğretilmesine karşı çıkması manidar karşılanıyor.