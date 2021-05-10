Biz çocuk katili dediğimizde dalga geçiyordu, 'Ekşi'ci pislikler şimdi sevinsin!

Yeniakit.com.tr

Filistinli Müslümanlara yönelik şiddetini artıran ve Mescid-i Aksa’ya baskın yapan İsrail, bölgede tansiyonu yükseltecek adımlarını sürdürüyor. Filistinlilerin yerleşim yerlerini gasbeden İsrail, ümmet adına Mescid-i Aksa'yı koruyan Müslümanlara ses bombası ile saldırdı. Olayların başladığı günden bu yana çok sayıda Filistinli yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mescid-i Aksa diplomasisi

‘Mescid-i Aksa’ için diplomasi yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Türkiye’nin her zaman Filistin’in yanında olduğunu her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu söylerken dünya ‘kınama’ mesajı yayımlamak ile yetiniyor.

Mescid-i Aksa’daki şiddet kamuoyunda yeteri kadar ilgi görmezken bugün İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırısında 9'u çocuk 20 sivil hayatını kaybetti.

Hakaret etmek özgürlük, Müslümanı desteklemek suç!

İsrail, hukuksuz uygulamalarıyla kadın-çocuk demeden Filistinlilerin canına kastederken, Siyonist işbirlikçi Ekşi Sözlük, İsrail’e destek verdi. Yeniakit.com.tr'nin, ‘İsrail destekçisi olmak’ başlığı altında katil devletin holiganlığını yapan Ekşi Sözlük’le ilgili haberi, Siyonist uşaklarında rahatsızlığa neden oldu. Yeniakit.com.tr tarafından yapılan haber çarpıtılarak hakaret ve küfürler yağdırıldı.

Akıllarınca seviyesiz üsluplarıyla dalga geçmişlerdi!

"Siyonist işbirlikçi Ekşi Sözlük'e çok sert tepki: Çocuk öldüren işgal devletini savunmak kendi anasını satmaktan farksızdır” başlığı ile yayınlanan haber ile ilgili başlık açan Ekşi Sözlük denilen lağım çukuru, İsrail için ‘çocuk katili’ denilmesinden dolayı Yeni Akit ile aklınca seviyesiz üslubuyla dalga geçerken, bugün 9 çocuk daha alçakların hava saldırısında hayatını kaybetti.

İşte Ekşi Sözlük'ün Yeni Akit'i hedef alan bazı paylaşımları: