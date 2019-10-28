Biz bu sözleri daha önce de duymuştuk beyler! CHP şimdi de yerli uçağı hedef aldı

Muhalefet olmak adına AK Parti'nin ülkeye getirdiği birçok yeniliğe karşı çıkan CHP'den yine şaşırtmayan bir açıklama geldi. Savunma Sanayii alanındaki birçok devrime, İHA'lara, SİHA'lara hayal gözüyle bakan CHP, yakın zamanda geliştirilecek olan yerli uçak projesine dil uzattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Yerli ve milli uçak projesi, iktidarın popülist seçim vaadi olarak ortaya attığı ve gerçekleştiremediği projelerden yalnızca biri. AK Parti temsilcileri vaatlerini unutmuş olabilirler ama biz unutmadık" ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, yazılı açıklamasında, AK Parti'nin 2015 yılında "29 Ekim 2019'da ilk uçuşunu yapacağını" söylediği yerli uçağın fabrikasının dahi kurulamadığını belirtti.

Adıgüzel, "Projenin tamamen yerli ve yeni bir tasarım olduğu iddiası da en başından beri asılsızdı. Öncelikle proje Özmen ailesinin sahip olduğu Amerikalı Sierra Nevada Corporation (SNC) şirketi ile ortak yapılacaktı." görüşünü savundu.

Yine hükümeti hedef aldılar

İktidarın gerçekleşmeyen vaatlerinin faturasını vatandaşların ödediğini öne süren Adıgüzel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerli ve milli uçak projesi ne yazık ki 17 yıllık AKP iktidarın popülist seçim vaadi olarak ortaya attığı ve gerçekleştiremediği projelerden yalnızca biri. AKP temsilcileri vaatlerini unutmuş olabilirler ama biz unutmadık. Çünkü AKP'nin popülist seçim vaatlerinin faturasını vatandaşımız ödedi, ödemeye de devam ediyor. Ayakları yere basmayan, yalnızca bir seçim vaadi olarak ortaya atılan bu projeler nedeniyle oluşan kamu zararının hesabını kim verecek? Bu projelere milyarlarca kamu kaynağı aktarıldı. İktidar temsilcileri bu projelere aktardığı kaynağın hesabını vermeli."