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BİYOSAD-IBG iş birliği

Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'ni (IBG) ziyaret ederek uzmanlarla bir araya geldi ve bilgi alışverişinde bulunarak yapılan görüşmeler sonucunda yeni iş birliklerinin temelleri atıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:21
BİYOSAD-IBG iş birliği

 Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'ni (IBG) ziyaret ederek uzmanlarla bir araya geldi ve bilgi alışverişinde bulunarak yapılan görüşmeler sonucunda yeni iş birliklerinin temelleri atıldı.

BİYOSAD'dan yapılan açıklamaya göre, IBG Müdür Yardımcısı Soner Gündemir, IBG Araştırma Grup Liderleri, Sibel Kalyoncu Uzunlar, Doç. Dr. Sinan Güven, Prof. Dr. Mehmet İnan, Prof. Dr. Hülya Ayar Kayalı, Prof. Dr. Esra Erdal. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU) Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Süleyman Kaynak ve Doç. Dr. Canan Aslı Yıldırım ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, IBG yenilikçi ilaçlar konusundaki güncel araştırmalarını Varlıbaş ile paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİYOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Varlıbaş, IBG'nin disiplinlerarası çalışmalar yürüterek, uluslararası platformda ilgi görmesi beklenen inovatif ürünler ortaya koyduğunu belirtti.

Varlıbaş, şunları kaydetti:

"Güçlü akademisyen kadrosuyla birlikte lisansüstü düzeyde yapılan çalışmalarla, ülkemizin önemli kuruluşları arasında yer alan IBG ile BİYOSAD olarak iş birliği yapacak olmanın heyecanını taşıyoruz. Ülkemizde biyoteknoloji ekosisteminin oluşması için, üniversite, özel sektör, kamu ve dernek iş birliklerinin yapılması, bu alanda tüm paydaşların ortak değerler için birleşmesi amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

 

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 09:21
  1. İzmir
  2. Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş

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