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‘Biyometrik İmza’ya bir ödül daha

Albaraka Türk, Londra’da gerçekleşen "Banking Technology Awards" töreninde “En İyi Biyometrik Kullanım” ödülüne layık görüldü.

29 Aralık 2018 Cumartesi 09:41
‘Biyometrik İmza’ya bir ödül daha

Albaraka Türk,“Biyometrik İmza” projesi ile, Fintech Future tarafından düzenlenen “Banking Technology Awards da “En İyi Biyometrik Kullanım” ödülüne layık görüldü. Banka geçtiğimiz günlerde yine biyometrik imza projesi ile Financial Inovation Awards’da “En Yenilikçi Müşteri Odaklı Çözüm” kategorisinde birinci olmuş ve ödül almıştı. Fintech Future tarafından düzenlenen ve dünyanın önde gelen bankalarının katıldığını “Banking Technology Awards töreni Londra’da gerçekleşti.

Cesaret ve moral verdi

Albaraka Türk adına bu anlamlı ödülü Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin aldı. Ödüle ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çetin, “Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile teknoloji alanında aldığımız bu ödüller, Albaraka Türk ailesini hem motive ediyor hem de daha iyi ve başarılı işlere imza atmak bizi cesaretlendiriyor” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 09:41
  1. Albaraka Türk
  2. Biyometrik İmza
  3. Fintech Future
  4. Banking Technology Awards
  5. Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin

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