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Teknoloji

Biyolojik yaşı ölçebilen teknoloji geliştirildi

Bilim insanları, insanların biyolojik yaşını belirleyebilen yeni bir göz tarama teknolojisi geliştirdiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 04:53:00 -
Biyolojik yaşı ölçebilen teknoloji geliştirildi

Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, biyolojik yaşlanmayı doğru bir şekilde tespit edebilmek için göz merceğindeki proteinlerden gelen spektroskopik sinyalleri doğru bir şekilde ölçebilen özel bir göz tarayıcısı geliştirdiklerini açıkladı.

Konuyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulunan araştırmacı Lee E.Goldstein, "Her insanın moleküler düzeyde yaşlanma miktarını kantitatif olarak değerlendirmek için klinik araçların ve metriklerin bulunmaması, yaşlanma ve yaşam boyu sağlığı en üst düzeye çıkarma konusunda büyük bir engel teşkil ediyor. Göz tarayıcımız, bir kişinin moleküler düzeyde nasıl yaşlandığının kaydını çözebilir." ifadelerini kullandı.

Lee E.Goldstein, geliştirilen yeni göz tarama teknolojisinin bakımının kolay olduğunu, hızlı ve güvenilir bir şekilde uygulanabildiğini de sözlerine ekledi.

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