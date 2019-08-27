Bıyıkali yeni içme suyu deposuna kavuşuyor

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünce Süleymanpaşa ilçesi Bıyıkali Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, 200 metreküplük yeni içme suyu deposunun temeli atıldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi Bıyıkali Mahallesi’nde bulunan mevcut su deposunun, yetersiz olmasından dolayı, yeni bir su deposu yapılmasına karar verildi. Bıyıkali Mahallesi’nde gerçekleştirilen yeni su deposu yapım etkinliğine, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, daire başkanları ve mahalle sakinleri katıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak yaptığı açıklamada, “Temeli atılan su deposu sayesinde, Bıyıkali Mahallemizin su depolama sorunu çözüme kavuşacaktır. En yüksek kotlara kadar kesintisiz su hizmeti vereceğiz. Tekirdağ genelinde halkımızın ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz. Başta TESKİ Genel Müdürümüz Dr. İbrahim İçöz olmak üzere, tüm ekibine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yatırımımızın, mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tören sonunda butona basılarak, tüm katılımcılar ile yeni su deposunun temeli atıldı.