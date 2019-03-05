0553 313 94 23

Bıyık: Ben Yomralılar’la ittifak yapıyorum

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık, seçimlerde ittifakların ancak milletle kurulabileceğini söyledi.

05 Mart 2019 Salı 16:42
Bıyık: Ben Yomralılar’la ittifak yapıyorum

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık, seçimlerde ittifakların ancak milletle kurulabileceğini söyledi. Bıyık, “Ben Yomralılar’la ittifak yaptım. Her partiden Yomralılar’ın talebi üzerine aday oldum. Sandıktan açık ara önde çıkıp Yomra’ya hak ettiği hizmetleri getireceğiz” dedi.

 

Yomra’nın Çamlıyurt, Kılıçlı, Tandırlı ve Maden mahallelerinde hemşehrileriyle bir araya gelen İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık, Yomra’nın, Trabzon’a en yakın ilçe olmasına rağmen tüm hizmetlerden mahrum kaldığını ifade etti. Önce Yomra Belediyesi yönetiminin, sonrada Yomra’nın makus talihinin değişeceğini kaydeden Bıyık, daha adaylık sürecinde bile Yomra’da çok şeylerin değişmesine vesile olduklarını belirtti. Bıyık “Halka rağmen siyaset yapılmaz. Halka rağmen belediye başkanlığı yapılmaz. Seçimlerde ittifaklar ancak milletle kurulabilir. Milletle kurulmayan ittifakların bir kıymeti yoktur. Ben Yomralılarla ittifak yaptım. Her partiden Yomralıların ortak talebi ile aday oldum. Yomra’nın, tüm partilerin ortak adayıyım. Yomralılardan başka kimseye güvenerek yola çıkmadım” dedi.

 

Yomra’da kırsal mahalleler için yıllardır hiçbir çalışma yapılmadığını belirten İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Bıyık, gerçekleştirecekleri projelerle kırsal mahalleleri de ihya edeceklerini söyledi. Bıyık, “Devletin parası ile devletin köyündeki yola 100 metre beton dökmek marifet değildir. Bu halka hizmet değildir. Kırsal mahallelerimizin önemli sorunları var. Bu mahallelerimizde neden birer çocuk parkı yok? Neden kadınlarımızın para kazanması için halıcılık projeleri uygulanmıyor? Neden Yomra’da organik pazar kurularak halkın ürettiği ürünleri tüm Trabzon’a satabilmesine imkan sağlanmıyor? Özel aracı olmayan köyüne gitmek için taksi tutmak zorunda kalıyor. Neden bu konularda halka hizmet etmek için çalışma yapılmıyor. İşte ben bunları yapmaya talibim. Halka gerçek manada hizmet etmeye talibim. Yoksa bu zamana kadar yapıldığı üzere devletin parası ile serilen 100 metrelik yol betonunun başında 100 kare fotoğraf çekilmeye talip değilim” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:42
  1. Trabzon
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Sürdürülebilirlik Perspektifinde İş Ahlakı" paneli
    1. "Sürdürülebilirlik Perspektifinde İş..
    2. Cumhurbaşkanına teşekkür ettiler
    3. Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Sakar..
    4. Bu iş için memurluğu bıraktı! Paraya..
    5. Ortaylı, Çanakkale Zaferi’ni anlattı
    6. Maganda kardeşe 25 yıl hapis cezası
    7. Başkan Köşker, meclis toplantısında..
    8. Çanakkale’de 116 mülteci yakalandı
    9. Mısır, Hepatit C ile mücadelesini..
    10. Sarıçam’da toplantı ve yürüyüş yerleri..
    11. Başkan adayı Döğücü: "Sancaktepe’de bu..
    12. Kuaför esnafının talepleri..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut..
    14. Düzce Üniversitesi öğretim üyelerine..
    15. Amedspor, Muhlis İstemi, Muhammed Ali..
    16. Gençler Türkiye Okullar Kick Boks..
    17. Radısson Hotel Group’dan anlamlı..
    18. Yeşilay Haftası dolayısıyla yapılan..
    19. Ünlü YouTube fenomeni Furkan Yaman..
    20. Akar ve komutanlardan kara, hava ve..
    21. Başkan Kutlu Hz. Safvan B. Muattal..
    22. PFDK kararları açıklandı
    23. Tosya Yenidoğan ve Kuşçular Köylerinin..
    24. Başkan Tok, vatandaşlarla buluşmaya..
    25. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş..
    26. Tarhan: “Belediye meclis üyelerimizle..
    27. Gölbaşı ilçesinde öğrencilere güvenlik..
    28. Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu..
    29. Malatya’da istihdam seferberliği..
    30. Olaylı Amedspor-Sakaryaspor maçının..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar