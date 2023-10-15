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Kadın - Aile Bıttım sabunu! Faydaları nelerdir? Sürüldüğünde ilaçları çöpe attırıyor, kafaya değdiği anda saç fışkırtıyor!
Kadın - Aile

Bıttım sabunu! Faydaları nelerdir? Sürüldüğünde ilaçları çöpe attırıyor, kafaya değdiği anda saç fışkırtıyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-15 20:51:00 - 2023-10-15 20:53:09
Bıttım sabunu! Faydaları nelerdir? Sürüldüğünde ilaçları çöpe attırıyor, kafaya değdiği anda saç fışkırtıyor!

Faydası saymakla bitmeyen sabunlardan bir tanesi, bıttım sabunu. Çok uzun bir geçmişe sahip olan bu bıttım sabunu nedir kullanım alanları nelerdir? Bıttım sabunu, sarı veya yeşil renkte birçok faydaya sahip doğal bir sabundur.

Bıttım diye anılan yabani fıstık yani Siirt fıstığının aşılanmış halinden elde edilir. Bıttım sabunu içerisinde kimyasal barındırmayan, doğal bir sabundur. El yapımıdır. Özellikle de saça olan faydalarıyla fazlaca dikkat çeker. Kozmetik sektörüne damga vuran bıttım sabunu; hem üreticisini hem de kullananları memnun ediyor.

Bıttım sabunu birçok faydaya sahip sabunlardan bir tanesidir. Çok sayıda faydası olmasına rağmen özelliklede saça olan etkileriyle dikkat çeker. Vücut ve saç temizliğinde oldukça etkilidir. Bıttım sabunu saçı ve vücudu çok iyi temizleyen bir maddedir.

Düzenli kullanımda yeni saçların çıkmasında yardımcı olur. Saçların daha hızlı uzamasını sağlar. Saç dökülmelerini azaltır ve saçın daha gür bir görünüme kavuşturur.

Saçların güçlenmesinde yardımcı olur. Saç derisini bakterilerden arındırır ve kepek problemini ortadan kaldırır. Saçtaki ve vücutta olan nem ihtiyacını giderir ve saçların daha sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Bıttım sabunu saçları besler.
Saçta meydana gelen elektriklenmeleri engeller. Saçın kendi doğal rengine dönmesinde etkilidir. Saça hacim kazandırır. Saçın kolay şekil almasını sağlar. Kırık saçlara iyi gelir ve saç kırılmalarının önüne geçer.

Bıttım sabunu aynı zamanda cildi korur ve pürüzsüz bir görünüme kavuşmasında yardımcı olur. Bıttım sabunun ciltte peeling özelliği yaratır. Ciltteki gözenekleri açar ve cildi yağdan arındırır. Bu sayede ciltte oluşan sivilce ve siyah noktaların geçirilmesinde etkilidir.
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Ciltte olan lekelerin giderilmesinde yaraların daha hızlı ve iz bırakmadan iyileşmesine yardımcı olur. Bıttım sabunu cilt problemlerinin giderilmesinde etkilidir. Ciltte meydana gelen sedef hastalığının iyileşmesi için bıttım sabunu kullanılabilir. Ciltte oluşan mantarın geçmesinde kullanılır ve egzama hastalığına iyi gelir.

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