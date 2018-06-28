Bitlis'teki operasyonla ilgili TSK'dan açıklama
TSK'dan yapılan açıklamaya göre; Bitlis'te gerçekleştirilen hava operasyonlarında 10 terörist etkisi hale getirildi.28 Haziran 2018 Perşembe 21:19
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik bugün düzenlenen hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Genelkurmay Başkanlığı'nca Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bitlis/Hizan kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak 28 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
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