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Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 5 Mart Salı kar tatili var mı

Bitlis’te yarın okullar tatil mi? Bitlis’te etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı okulların tatil olup olmayacağını yönündeki soruları bugün de sorulmaya neden oluyor. Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kar yağışının etkili olması nedeniyle Bitlis’te okulların tatil edildiğini açıkladı. Peki Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 5 Mart Salı kar tatili var mı haberleri…

04 Mart 2019 Pazartesi 12:57
Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 5 Mart Salı kar tatili var mı

Bitlis’te yarın okullar tatil mi? Bitlis’te etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı okulların tatil olup olmayacağını yönündeki soruları bugün de sorulmaya neden oluyor. Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kar yağışının etkili olması nedeniyle Bitlis’te okulların tatil edildiğini açıkladı. Peki Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 5 Mart Salı kar tatili var mı haberleri…

Bitlis, Hakkari kar tatili haberleri 4 Mart Pazartesi günü Bitlis ve Hakkari’de bugün okullar tatil mi? Öğrenciler kar tatili duyurusu bekliyor ve Valilik MEB açıklamaları yakından takip ediliyor. Bitlis’te bugün okullar tatil mi, Hakkari’de bugün okullar tatil mi gibi soruların yanıtları illerde yaşayanların merak konusu oldu. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne kar y ağışı ve zorlu kış koşulları etkili oluyor. Bitlis'te dün sabah saatlerinde başlayan ve bugün sabah saatlerine kadar devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Olumsuz hava koşulları nedenıyle kar kalınlığının kent merkezinde 2 metreye ulaşması üzerine, ilk ve orta dereceli okullar bugün için bir gün süreyle tatil edildi.

Biltis’te okullar tatil mi? 

Bitlis'te dün sabah saatlerinde başlayan ve bugün sabah saatlerine kadar devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Olumsuz hava koşulları nedenıyle kar kalınlığının kent merkezinde 2 metreye ulaşması üzerine, ilk ve orta dereceli okullar bugün için bir gün süreyle tatil edildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilele vatandaşların da izinli sayılacağı belirtildi. Hakkari'de kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köylerde taşımalı eğitime ara verildi.

Bitlis'te yarın okullar tatil mi?

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kentte kar yağışının etkili olduğunu belirtti. Gür, "Merkezdeki köylerden taşımalı sistemle okula erişimleri sağlanan öğrencilerimiz için kar yağışından dolayı bugün (4 Mart Pazartesi) eğitime ara verildi." dedi. Bitlis Valiliği yarın (5 Mart Salı) okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:57
  1. Hakkari
  2. Bitlis'te yarın okullar tatil mi?
  3. Bitlis’te yarın okullar tatil mi?
  4. 5 Mart Salı kar tatili var mı

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