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Aktüel Bitlis'te yankesicilik yapan 4 zanlı tutuklandı
Aktüel

Bitlis'te yankesicilik yapan 4 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 18:17:03 -
Bitlis'te yankesicilik yapan 4 zanlı tutuklandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığı belirlenen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen 2 ayrı "yankesicilik suretiyle hırsızlık" olayının failleri A.İ, Y.İ, A.İ, S.C.K. ve Z.Ç'yi yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C.K, A.İ, Y.İ. ve A.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Z.Ç ise serbest bırakıldı.

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

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