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Aktüel

Bitlis'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 20:56:00 -
Bitlis'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

BİTLİS (AA) - Bitlis merkez ile Güroymak ve Tatvan ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 9 Haziran'da il merkezi ile Güroymak ve Tatvan ilçelerinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, H.İ, F.K, Ö.S. ve M.E.K'yi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 173,05 gram eroin ve uyuşturucu nitelikli 5 hap ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.


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