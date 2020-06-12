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Aktüel

Bitlis’te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 4 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:43:24 -
Bitlis’te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 4 kişi tutuklandı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine ilişkin kapsamlı çalışma başlatıldığı belirtilerek, “Bu çalışmalar il merkezi ile Güroymak ve Tatvan ilçelerinde toplam 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapılmış. Yapılan operasyon neticesinde H.İ., F.K., Ö.S. ve M.E.K. isimli şüpheliler yakalanmıştır. Operasyonda yapılan aramalarda daralı ağırlığı 173.05 gram eroin maddesi ve 5 adet Sboxone hap ele geçirilmiştir. Yakalanan 4 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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