Bitlis'te ‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması’ yapıldı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü 37 ekip ve 110 polisle ‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması’ yaptı.

Türkiye genelinde yapılan ‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması’ ile ilgili olarak il merkezi ve ilçelerde Emniyet Müdürlüğümüze bağlı 37 ekip ve 110 personelle 19 internet salonu, 34 Kafe ve kahvehane, 10 park ve bahçe, 33 araç kontrol edilerek 573 şahsın sorgusu yapıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Uygulama neticesinde 6 yoklama kaçağı tespit edilerek gerekli işlem yapılmış ve 4 araca 813 TL cezai işlem uygulanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.