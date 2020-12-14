  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bitlis'te teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Aktüel

Bitlis'te teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-14 20:53:08 -
Bitlis'te teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, merkeze bağlı Ilıcak köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındı.

Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fidan 2020-165" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda iki ayrı ana depoda toprağa gömülü, 3 jelikan bidon, 500 kilogram un, 100 kilogram bulgur, 60 litre sıvı yağ, 500 konserve kuru fasulye, 50 kilogram kuru fasulye, 20 kilogram pirinç, 150 kilogram çay, 150 kilogram küp şeker, 170 kilogram salça, 55 kilogram zeytin, 95 kilogram tuz, 100 kilogram makarna, 25 kilogram nohut, 40 kilogram kırmızı mercimek, 30 kilogram çokokrem, 42 kilogram pekmez, 42 kilogram tahin, 15 margarin yağı, 24 kilogram kuru maya, 5 kilogram bal, 15 kilogram reçel, 4 koli bandı, 60 kalem, 10 defter, 10 not defteri ve 3 dolu büyük tüp ele geçirildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da yakınları koronadan vefat eden vatandaşlar dikkat! Gökçek'ten flaş iddia
Sağlık

İstanbul'da yakınları koronadan vefat eden vatandaşlar dikkat! Gökçek'ten flaş iddia

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, toplu taşımaların sıklığının azaltılması ve bu şekilde yoğunluk oluşması nedeni ile, C..
Şii lider Tufeyli'den sert tepki: İran bana bunları söyleyince çok şaşırdım! Türkiye'nin önünü kesmek için...
Dünya

Şii lider Tufeyli'den sert tepki: İran bana bunları söyleyince çok şaşırdım! Türkiye'nin önünü kesmek için...

Lübnan'daki Hizbullah'ın ilk genel sekreteri Subhi et-Tufeyli, İran'ın Dağlık Karabağ krizinde neden Ermenistan'ın yanında yer aldığını açık..
Ekonomi

"Paha biçilmez" dedi ve açıkladı: Türkiye'de bir numara olacak!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ata Tohumu Projesi Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, İngilizlerden geri alınan tarihi ata tohumu kolek..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay