Bitlis'te terör örgütüne operasyonda ele geçirilenler şoke etti

Bitlis'te Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarına yönelik yapılan operasyonlarda 6 adet mağara, 1 adet havan mühimmatı ve malzemeler ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden açıklama

Operasyonla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde alınan duyum üzerine, Bitlis ili Merkez ilçesi Kayalıbağ köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alınmıştır. Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Eyup Fidan 2021-09' operasyonu başlatılmıştır.

Operasyon kapsamında, merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında sorumluluk bölgesinde, 6 adet mağara, 1 adet 60 mm havan mühimmatı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen mühimmat Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak yerinde imha edilmiştir. Mağaralar ise kullanılmaz hale getirilmiştir. İkinci operasyonda ise, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde alınan duyum üzerine; Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kısıklı köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alınmıştır.

BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Şehit Jandarma Er Hüseyin USLU 2021-10' operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında, Kısıklı köyü kırsalında ağaç kovuğu içerisinde, 2 adet el bombası, 2 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 20 adet 7,65 mm çapında fişek, 2 adet tabanca kılıfı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"