Bitlis’te tekerlekli kayak yarışmaları yapıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen ‘15 Temmuz Şehit ve Gazileri Tekerlekli Kayak Yarışları’ yapıldı.

Tatvan sahil şeridinde 17 ilden 200 sporcunun katıldığı 15 Temmuz Şehit ve Gazileri Tekerlekli Kayak Yarışları 2 gün sürecek. İlk gün yarışları saat 09.00’da başladı. Büyükler, gençler, minikler kadın ve erkek olmak üzere çeşitli kategorilerde gerçekleştirilecek yarışlar sonunda dereceye giren sporcular Milli Takım’a seçilecekler. Yarışmaların açılışına Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani, Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Nuroğlu, kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cafer Nuroğlu, bu yarışların Tatvan’da geleneksel hale getirilmesi için çalışmalar başlattıklarını belirtti.

Türkiye Kayak Federasyonu’nun 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri anısına düzenlemiş olduğu kayak yarışmasını bu yıl Bitlis’te başlatmak istediklerini dile getiren Nuroğlu, “Tatvan’ı son derece önemsiyoruz. Buranın iklimi ve spora olan ilgileri bizi son derece mutlu etti. Bu yarışma Tatvan’da sürekli hale gelir inşallah. Pist ve ortam son derece uygun. Belediye, kaymakamlığımız, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğümüz son derece ilgili. Bize her türlü desteği verdiler. Burası son derece el verişli bir pist. 17 ilden 200 sporcu katıldı. Yöneticiler ve hocalarla tahmini 300 civarında bir katılım var” dedi.

Bin civarında lisanslı sporcuları bulunduğunu belirten Nuroğlu,“Tekerlekli kayak ve kayaklı koşu bir yaz antrenmanı olarak başladı. Bu daha sonra branş haline geldi. Tekerlekli kayağı genelde kayaklı koşucular ile biatlon sporcuları yapıyor. Tahmini alp ve kuzey disiplinin de 2 bin civarında lisanlı sporcumuz var. Sürekli dünyayla irtibatlı çalışıyoruz. Sürekli yurt dışına antrenörlerimizi kursa gönderiyoruz. Öğrencilerimize kurs veriyoruz. Elimizden geldiğince bu sporu bir yere getirmeye çalışıyoruz. Bu yarışmada dereceye giren sporcularımız uluslararası arenada yarışacak” diye konuştu.

Türkiye Kayak Federasyonu Teknik Kurulu Üyesi Sedat Doymaz ise, “TKF’nın 2019 faaliyet programında yer alan 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Yarışması ilimizde düzenleniyor. Yaklaşık 17 ilden 200 sporcu yarışmaya katıldı. 5 kadın, 5 erkek olmak üzere yarışmalar 10 kategoride düzenlenecek. 2 bin 500, 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin metrede sporcularımız mücadele edecek. Bugün serbest uzun mesafe yarışması yapılıyor. Yarın da sprint yarışmamız var. Bu müsabakayı burada yapılmasını sağlayan federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Sporcularımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.