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Aktüel Bitlis'te şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabancalar bulundu
Aktüel

Bitlis'te şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabancalar bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-11 02:13:54 -
Bitlis'te şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabancalar bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda dün S.Y, S.S.Y. ve B.Y. isimli şüphelilerin üst aramasında, 7 parça halinde 2 kilo 58 gram eroin, 1 kilo 156 gram sentetik uyuşturucu, biri kurusıkıdan çevirme 3 tabanca, 2 şarjör ve 2 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

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