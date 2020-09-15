Bitlis'te seyir halindeki kamyondan düşen genç hayatını kaybetti
BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde babasının kullandığı kamyonun kasasından düşen genç yaşamını yitirdi.
Günkırı beldesinde yaşayan Halil Sengir, 21 yaşındaki oğlu Okan ile tandır yapımında kullandıkları otları getirmek için sazlık alana gitti.
Baba Sengir'in kullandığı kamyonun dönüş yolunda bariyerlere çarpması sonucu, kasa bölümünde bulunan Okan Sengir araçtan düştü.
Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sengir müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayı duyan Sengir'in yakınları hastane önünde toplandı.