Bitlis'te ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir kişi üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından ilçe merkezinde yapılan uygulamalarda K.A. isimli şüphelinin üstünde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 9 fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.