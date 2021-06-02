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Aktüel Bitlis'te PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralandı
Aktüel

Bitlis'te PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralandı

Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu, 5 jandarma personelinin yaralandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 05:43:00 -
Bitlis'te PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Anadere köyü kırsalında yürütülen "Kd. Üçvş. Hakan ToyEren-11 Şehit J. Asb. demir 2021-63" operasyonu esnasında çatışma çıktığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çıkan çatışmada, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 5 jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Çatışma bölgesinden kaçan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güveni sağlamak amacıyla il genelinde operasyonlarını artırarak terör mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.

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