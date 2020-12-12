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Gündem Bitlis'te PKK tarafından toprağa gizlenmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi
Gündem

Bitlis'te PKK tarafından toprağa gizlenmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda teröristler tarafından toprağa gizlenmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 16:44:00 -
Bitlis'te PKK tarafından toprağa gizlenmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa tuzaklanan el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Döşkaya köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınak, barınak ile depoları imha etmek amacıyla "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-08 Operasyonu" başlatıldı.

Toprağa gizlenmiş patlayıcı bulundu

Operasyon kapsamında, kırsalda toprağa gömülü teneke kutuda, 25 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş ve RF komutalı ateşleme anahtar sistemli el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Patlayıcı, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerekli incelemelerin ardından yerinde imha edildi.

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