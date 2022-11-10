  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bitlis'te peş peşe korkutan depremler!
Gündem

Bitlis'te peş peşe korkutan depremler!

Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde peş peşe 3.9 ve 4.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 08:41:00 -
Bitlis'te peş peşe korkutan depremler!

Van Gölü’nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 07.57 sıralarında merkez üssü Van Gölü olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23