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Bitlis’te okul güvenliği toplantısı

2020 eğitim öğretim yılı öncesinde internet bağımlılığı ve okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:18
Bitlis’te okul güvenliği toplantısı

2020 eğitim öğretim yılı öncesinde internet bağımlılığı ve okul güvenliği toplantısı düzenlendi.


Bitlis’te okulların açılmasına az bir zaman kala 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde internet bağımlılığı ve okul güvenliği toplantısı düzenlendi. Bitlis Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis’te devlet yatırımlarının yanı sıra Bitlisli hayırseverlerin de eğitime büyük katkılar sunduklarını söyledi. Vali Çağatay, “Türkiye’nin tamamında yapılan bu toplantıda beraberiz. Ana amacımız okullarımın eğitim öğretim yılında eğitimlerini huzur içinde alınması hedefimizdir. Hepimizin ortak amacı budur. Bunu net söyleyebilirim ki binalardaki öğrenci sayısı bakımında çok olumlu bir fark var. Allah devletimize zeval vermesin. Bitlis’te Türkiye’ye örnek olacak bir durum var. İyi bir bağışçılarımız var. BETAV gibi şahsi anlamda bağışçılarımız var. Onlar bizim alt yapımızı katkı sunmuşlar. Halen de devem ediyorlar. Neredeyse okulların sahibi haline gelmişler. İnsanın olduğu yerde ihtiyaçlar bitmiyor. Okullardaki beceri geliştirme sınıflarında bakanlığı katkısı kadar Bitlisli hayırseverlerinde katkıları var. Okullarımızda asayişe müessir olayların dışında, Bitlis için çok da mümkün olmayan asayişe müessir olay hemen hemen hiç olmadı. 2019-2020 eğitim yılının kazasız belası geçmesini temenni ediyorum. Yapılacak çalışmalar için şimdiden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz yaptı. Korkmaz 2019-2020 yılındaki öğrenci sayılarını değerlendirerek, toplantının Türkiye genelinde yapıldığını söyledi.


Program Milli Eğitim Müdürlüğü proje koordinasyon merkezi tarafından hazırlanan ‘İnternet bağımlılığı’ sunumu ile devam etti. İnternet bağımlılığının belirtileri ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Program 2019-2020 eğitim öğretim yılında alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı. Program, katılanların sorularının cevaplandırılması ile devam etti. Bitlis Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Kemal Karahan, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul yöneticileri, muhtarlar ve okul aile birliği başkanları katıldı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:18
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