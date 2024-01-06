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Gündem Bitlis'te Milli Eğitim Bakanlığına ait 46 ton kömür çalındı
Gündem

Bitlis'te Milli Eğitim Bakanlığına ait 46 ton kömür çalındı

Yeniakit Publisher
2024-01-06 16:57:00 - 2024-01-06 17:00:50
Bitlis'te Milli Eğitim Bakanlığına ait 46 ton kömür çalındı

MEB tarafından, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 43 okula kömür dağıtımı yapılırken, bir süre sonra depolarıdaki kömürlerin çalındığı tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, MEB tarafından, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 43 okula kömür dağıtımı yapıldı. Kömürler, okullara teslim edildikten sonra, Tatvan ilçesindeki bir depoya götürüldü.

Depodaki kömürlerin bir kısmı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Hırsızlık olayı, depoyu kontrol eden görevliler tarafından fark edildi.

Görevliler, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, depoya yakın bölgedeki güvenlik kameralarının görüntüleri incelendi. Yapılan incelemede, hırsızların, depoya gece saatlerinde girdikleri ve kömürleri kamyonlara yükledikleri tespit edildi.

Bu kapsamda, Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Şırnak'ta belirlenen 51 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
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Bakanlığa ait kömürleri çaldılar: 4 kişi tutuklandı

Operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar sonucunda, üzerinde 'para ile satılamaz' ibaresi bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilen kömürleri çalarak satan 7 kişiye ve kömürleri satın aldığı tespit edilen 43 kişiye yönelik ilimiz Tatvan ilçesi ve Şırnak ilinde eş zamanlı olarak 51 adrese yapılan operasyonda 50 şüpheli yakalanmıştır. Tahsis edilen kömürleri çalarak satan 7 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları adli mercilerce cezaevine gönderilmiş, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

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