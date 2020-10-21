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Aktüel Bitlis'te Kovid-19'a dikkati çekmek için tiyatro oyunu sahnelendi
Aktüel

Bitlis'te Kovid-19'a dikkati çekmek için tiyatro oyunu sahnelendi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 16:20:04 -
Bitlis'te Kovid-19'a dikkati çekmek için tiyatro oyunu sahnelendi

BİTLİS (AA) - Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dikkati çekmek amacıyla oyun sahneledi.

Oyuncular, Ulu Cami Meydanı'na sergiledikleri "Kurallar Hayat Kurtarır" oyunuyla, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda farkındalık yaratmaya çalıştı.

Tiyatro eğitmeni Cihan Olan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Uyarılara rağmen sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmeyen vatandaşların nelere zarar verdiğini görmesini sağlamaya çalıştıklarını belirten Olan, şöyle konuştu:

"İstiyoruz ki herkes üzerine düşen görevi yerine getirsin. Bu çok zor bir durum değil. Özellikle kalabalıklarda ve toplu ulaşım araçlarında tedbirler kapsamında alınan kurallara göre hareket edelim. Bazen taşıyıcı olabiliriz. Evdeki büyüklerimizi de her zaman düşünmeliyiz."

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