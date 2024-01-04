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Yerel Bitlis'te kar yağışı etkili olmaya başladı
Yerel

Bitlis'te kar yağışı etkili olmaya başladı

Yeniakit Publisher
2024-01-04 23:50:00 - 2024-01-04 23:51:21

Bitlis'te akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri yollarda temizleme çalışması başlattı.

Bitlis'te günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Karayolları 118. Bitlis Şube Şefliği ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için kar yağışının başlamasıyla yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Ekipler, sürücülerin zor anlar yaşamaması için sorumluluk bölgelerindeki Bitlis çevre yolunda, Hizan'ın Panor ile Mutki'nin Karçinbaşı mevkisinde kar temizleme çalışması yürüttü.

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