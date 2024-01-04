Bitlis'te kar yağışı etkili olmaya başladı
Bitlis'te akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri yollarda temizleme çalışması başlattı.
Bitlis'te günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Karayolları 118. Bitlis Şube Şefliği ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için kar yağışının başlamasıyla yollarda kar küreme çalışması başlattı.
Ekipler, sürücülerin zor anlar yaşamaması için sorumluluk bölgelerindeki Bitlis çevre yolunda, Hizan'ın Panor ile Mutki'nin Karçinbaşı mevkisinde kar temizleme çalışması yürüttü.
Yaşam
Meteoroloji uyardı! Aman dikkat: Öyle bir kuvvetli şekilde geliyor ki! Beklenmedik bir artış, yağmur ve kar yağışı! İşte son tahmin
ÖNE ÇIKAN VİDEO