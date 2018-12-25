0553 313 94 23

Bitlis'te hırsızlık operasyonu! 3 gözaltı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında, 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken, tutuklanan 2 kişinin kentteki 5 hırsızlık olayına karıştıkları ve 20 bin TL değerinde malzeme çaldıkları tespit edildi.

25 Aralık 2018 Salı 14:33
Bitlis'te hırsızlık operasyonu! 3 gözaltı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yol kontrolleri yapan polis ekipleri, kamyonetteki 3 hırsızlık şüphelisini yakalayıp gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si mahkemece tutuklandı, biri ise serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerin 5 hırsızlık olayına karıştıkları ve 20 bin TL değerinde malzeme çaldıkları belirlendi. Bitlis Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Polis ekiplerimiz tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan ticari araçta, 1 LCD TV ile bir şüphelinin üzerinden 1 yüzük ele geçirilmiştir. Yapılan araştırma neticesinde ele geçirilen malzemelerin hırsızlık sonucu elde edildiği ve şüphelilerin ürünleri satmaya çalıştıkları anlaşılması üzerine; 6 evde yapılan arama neticesinde, bahse konu şüpheliler tarafından ikametlerden çalınan 8 LCD TV, 1 tablet, 3 kol saati ve 5 yüzük olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan malzeme ele geçirilmiş ve ilçemizde meydana gelen 5 hırsızlık olayı da aydınlatılmıştır. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli mahkemece tutuklanmış, 1 şüpheli ise serbest kalmıştır. Ayrıca 'suç eşyası satın almaktan' 5 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Suç ve suçlulara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 14:33
  1. Bitlis
  2. hırsızlık operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdi İbrahim'e iki ayrı organizasyondan ödül
    1. Abdi İbrahim'e iki ayrı..
    2. Sudan'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı..
    3. ÖSO Münbiç’i sarıyor! YPG’li..
    4. İstanbul'da şok görüntü! Aracın önünü..
    5. Rusya'dan Türkiye açıklaması: Bir..
    6. ABD medyası, Trump'ın Suriye kararını..
    7. AK Parti Ankara ilçe belediye başkan..
    8. İlk 6 ayda sadece anne sütü verin
    9. CHP, Ekrem İmamoğlu için tarih verdi
    10. Kış ortasında yüzme yarışına 150 başvuru
    11. Forbes'un "Türkiye'nin Yaşayan En..
    12. Rusya'dan ABD açıklaması: Şüphelerimiz..
    13. Netanyahu’nun katliam serüveni!
    14. İş dünyasından asgari ücret..
    15. Fenerbahçe eski günleri mumla arıyor
    16. İranlı din adamına uzun süre sonra..
    17. İran Meclisi'nde bütçe gerilimi
    18. 'Ramiz dayı'ya hapis cezası verildi
    19. HDP'den en az 60 bin oy almamız lazım
    20. İzmit Körfezi'ne gemiden palm yağı..
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?