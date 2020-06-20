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Bitlis'te hava harekatı! Hainler öldürüldü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen hava operasyonunda 2 PKK'lı terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:36:00 - 2020-06-20 13:14:29
Bitlis'te hava harekatı! Hainler öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH birliklerince Tatvan kırsalında hava destekli faaliyet yürütüldü.

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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