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Yerel Bitlis'te göçmen kaçakçılarına suçüstü!
Yerel

Bitlis'te göçmen kaçakçılarına suçüstü!

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 7 kaçak göçmen ile 2 organizatör suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 23:31:00 -
Bitlis'te göçmen kaçakçılarına suçüstü!

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda yurda yasa dışı yollarla giren 7 kaçak göçmen ile 2 organizatör suçüstü yakalandı.

Göçmen kaçakçılarına suçüstü

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları tespit edilen S.T. ve H.E, Van'dan tekneyle getirdikleri göçmenleri, Van Gölü'ne kıyısı bulunan Adilcevaz'ın Erikbağı köyü sahiline indirdikleri sırada suçüstü yakalandı.

Tutuklandılar

3 Afganistan ve 4 Pakistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan organizatörler ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla kentte suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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