  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bitlis'te düzenlenecek etkinlikler Valilik iznine bağlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 00:37:44 -
Bitlis'te düzenlenecek etkinlikler Valilik iznine bağlandı

BİTLİS (AA) - Bitlis genelinde 20 Ağustos'a kadar düzenlenecek etkinlikler, Valilik iznine bağlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile tüm eylem ve etkinliklerin, 11 gün süreyle Valilik iznine bağlandığı bildirildi.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamı dışındaki kurum ile sivil toplum kuruluşlarının binalarında personeline yönelik yapacağı toplantı, tören, karşılama ve uğurlama gibi resmi nitelikteki etkinliklerin hariç tutulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis sınırlarında her türlü kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, kurumların binaları dışında yapacakları basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri ve benzeri tüm eylem ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç, el ilanı, broşür dağıtılması, afiş, pankart asılması, kurumların mülki idare amirliğine en az 48 saat önceden (etkinliğin yapılacağı yer, tarih, başlayış ve bitiş saatleri ve program bilgisi, idarece talep edilen belgeler ve benzeri) bildirimde bulunmak şartıyla tüm toplantı ve etkinliklerin 10 Ağustos saat 00.01'den, 20 Ağustos saat 23.59'a kadar 11 gün süreyle mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır."

Açıklamada, her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izletilmesini, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınması, karara uymayanlar ve ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında işlem yapılacağı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li belediyeden skandal! Sokağa bakın kimin ismini verdiler
Gündem

CHP'li belediyeden skandal! Sokağa bakın kimin ismini verdiler

CHP'li Hacıbektaş Belediyesi skandal bir harekete imza attı. Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde belediye meclisinin aldığı kararla, 1972'de gü..
Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi
Dünya

Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi

Gazze Şeridi'nde bulunan bir grup direnişçi, Akdeniz'de füze testi yaptı. Bölgeye yakın isimlerin aktardığına göre 5 füze ateşlendi...
Flaş altın yorumu: Trump kaybederse...
Ekonomi

Flaş altın yorumu: Trump kaybederse...

Altındaki hızlı yükselişin ardından uzmanlar, "Altın düşecek mi", "Altın yükselecek mi" sorularını masaya yatırdı. Stratejist Yeliz Karabulu..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı