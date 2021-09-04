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Gündem

Bitlis'te bu yıl 4 bin 96 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te emniyet ve jandarma ekiplerince bu yıl 4 bin 96 düzensiz göçmen yakalandı, 107 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 23:53:00 -
Bitlis'te bu yıl 4 bin 96 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 2021 yılının 8 ayında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 bin 176 Afganistan, 841 Pakistan ve 79 diğer uyruklu olmak üzere toplam 4 bin 96 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı suçunu düzenleyen ilgili yasa kapsamında 97 olayda 107 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Açıklamada, kent ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

 

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