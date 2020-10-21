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Aktüel Bitlis'te bir otomobilde 2 kilo 780 gram sentetik uyuşturucu bulundu
Aktüel

Bitlis'te bir otomobilde 2 kilo 780 gram sentetik uyuşturucu bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-21 00:40:32 -
Bitlis'te bir otomobilde 2 kilo 780 gram sentetik uyuşturucu bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir otomobilde 2 kilo 780 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün ilçede durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada 2 kilo 780 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Araçtaki A.Z. gözaltına alındı.

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği de vurgulandı.

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