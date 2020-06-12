Bitlis’te 996 gram metanfetamin ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada 996 gram metanfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtilerek, “Durdurulan bir araç içerisinde yapılan arama neticesinde daralı ağırlığı 996 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan A.E. ve N.Ç. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.