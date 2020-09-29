  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bitlis'te 41 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

Bitlis'te 41 düzensiz göçmen yakalandı

Bir organizatör gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 13:51:59 -
Bitlis'te 41 düzensiz göçmen yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, düzensiz göçmenlere ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, il merkezinde durdurulan minibüste 41 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sevkiyatındaki organizasyonda yer aldığı belirlenen S.C. gözaltına alındı.

S.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
El-Mişri: Türkiye olmasaydı Wagner başkente girecekti
Dünya

El-Mişri: Türkiye olmasaydı Wagner başkente girecekti

Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid El-Mişri, Türkiye'nin yardımları sayesinde Wagner gibi paralı askerlerin başkent Trablus'a g..
Abdullah Ağar 'Güzel gelişmeler var' diyerek duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan sınır...
Gündem

Abdullah Ağar 'Güzel gelişmeler var' diyerek duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan sınır...

Terör ve Güvenik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki bir gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı.
Rumları panikletti!
Siyaset

Rumları panikletti! "Erdoğan’dan kıyamet mektubu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yazdığı ileri sürülen mektup Rum cephesinde paniğe neden oldu. Rum medy..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay