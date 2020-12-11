Bitlis'te 30 kilogram el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, Hizan ilçesinin Koçyiğit köyü kırsalında, terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine, PKK'lı teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla operasyon düzenlendi.

"Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2020-95" adı verilen operasyonda, Koçyiğit köyü kırsalında toprağa gömülü bidon ve sığınakta, toprağa gömülü 30 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, 5 M-16 piyade tüfeğine ait mekanizma, RPG-7 sevk fişeği, mermi, keskin nişancı silah kılıfı, 3 şarjör kılıfı, 6 akü, 4 tane 4'lü pil bloğu, 3 kalem pil, 2 gizleme ağı, 10 metre elektrik kablosu, güneş paneli, yanmış telsiz ve anteni, şemsiye, 3 testere, kazma, kürek ve çok miktarda mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hizan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.