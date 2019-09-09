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Bitlis’te 2019-2020 eğitim öğretim yılı başladı

Yaz tatilinin ardından Bitlis’te 92 bin 413 öğrenci ve 6 bin 514 öğretmen ile idareci 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılına başladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:07
Bitlis’te 2019-2020 eğitim öğretim yılı başladı

Yaz tatilinin ardından Bitlis’te 92 bin 413 öğrenci ve 6 bin 514 öğretmen ile idareci 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılına başladı.


Bitlis Şehir Mahir Ayabak İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Starteji Daire Başkanı Musa Şahin, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanının liderliğinde 2023 eğitim vizyonunun kamuoyuyla paylaşıldığını anımsattı. Muasır medeniyetler seviyesine çıkmak doğrultusunda eğitim hedeflerinin açıklandığını aktaran Şahin, “Geçtiğimiz eğitim öğretim yılınında da toplumumuzun tüm taraflarıyla yoğun bir şekilde eğitim vizyonunun uygulama süreçleri tekrar tekrar gözden geçirilmiştir. Eğitim vizyonunda da ifade edildiği üzere çocukların yaşayacakları çağın becerileriyle donatılmaları gerekmektedir. Başta ekonominin nesnesi olmadan ekonomi dünyasının becerilerini sahip olmayı, Dünyaya uyum sağlarken kendi değerlerimizden kopmamayı ve akademik beceriler yanında sanatsal ve sportif açıdan da başarılı olmaya önem verilmektedir” dedi.


Konuşmasının ardından öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler ile şiirler okundu. Törene, Bitlis Vali Yardımcısı Kemal Karahan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, şube müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:07
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