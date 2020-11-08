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Aktüel Bitlis'te 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi
Aktüel

Bitlis'te 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-08 13:28:36 -
Bitlis'te 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi

ANKARA (AA) - Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Tatvan ilçesi kırsalında ormanlık alanda gömülü ve patlamaya hazır halde 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçenin Çirik bölgesinde toprağa gömülü halde patlayıcı madde bulunduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeyi kontrol altına aldı.

Ormanlık bölgede yapılan incelemede, 60, 80 ve 138 santimetre ebatlarındaki çukurlar içerisinde 6 teneke bulundu.

Tenekelerde mazotla desteklenmiş, fünyeleri takılı ve patlamaya hazır halde 100 kilogram amonyum nitrat maddesi tespit edildi.

Patlayıcı maddeler olay yerinde kontrollü şekilde imha edilirken konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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