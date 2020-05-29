  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bitlis Valisi Çağatay'dan PKK'lı teröristlere göz açtırmayan güvenlik güçlerine ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-05-29 21:39:38 -
Bitlis Valisi Çağatay'dan PKK'lı teröristlere göz açtırmayan güvenlik güçlerine ziyaret

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan İkizler Jandarma Karakol Komutanlığı personeline moral ziyaretinde bulundu.

Vali Çağatay, beraberinde Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nuri Serkant Kara, Mutki Jandarma Komutanı Yüzbaşı Musa Karatay ile İkizler Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Helikopterle karakola giden Çağatay ile beraberindeki heyeti, İkizler Jandarma Karakol Komutanı ve görevli personel karşıladı.

Bayramlarını kutladığı personelle bir süre sohbet eden Çağatay, daha sonra karakolun sorumluluk bölgesi hakkında bilgi aldı.

Karakol Komutanlığı Denetleme ve Ziyaret Defteri'ni imzalayan Çağatay, güvenlik güçleriyle fotoğraf çektirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı