Bitlis semalarında görsel şölen

Bölgedeki atmosferik olayları takip eden doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, Bitlis’in coğrafi yapısının bu tür görsellere zemin hazırladığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Nemrut Kalderası ve Süphan Dağı gibi yüksek ve engebeli alanların üzerinde yer yer mercek bulutları oluşabiliyor. Bu bulutlar gökyüzünde oldukça etkileyici manzaralar meydana getiriyor."

Söz konusu bulutların halk nezdindeki algısına da değinen Dr. Önen, şunları ekledi:

"Biz de bu doğa olaylarını kaçırmıyoruz. Hayranlıkla izliyor ve görüntülüyoruz. Bitlis'in doğal yapısı bu tür atmosferik oluşumlar için çok elverişli."