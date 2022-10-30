Bitlis Eren Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
Bitlis Eren Üniversitesi’ne, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Detaylı bilgi Üniversitemizin www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi 27.10.2022 tarihten itibaren en az 15 gündür.
BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ
Duyuru Başlama Tarihi 27.10.2022
Son Başvuru Tarihi 10.11.2022
Ön Değerlendirme Tarihi 15.11.2022
Sınav Giriş Tarihi 18.11.2022
Sonuç Açıklama Tarihi 21.11.2022
Kabul Edilecek Başvuru Şekli Şahsen veya Posta ile yapılacak.
www.beu.edu.tr
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