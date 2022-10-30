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Ekonomi Bitlis Eren Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
Ekonomi

Bitlis Eren Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Bitlis Eren Üniversitesi’ne, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 14:02:00 -
Bitlis Eren Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Detaylı bilgi Üniversitemizin www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi 27.10.2022 tarihten itibaren en az 15 gündür.

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ

Duyuru Başlama Tarihi 27.10.2022

Son Başvuru Tarihi 10.11.2022

Ön Değerlendirme Tarihi 15.11.2022

Sınav Giriş Tarihi 18.11.2022

Sonuç Açıklama Tarihi 21.11.2022

Kabul Edilecek Başvuru Şekli Şahsen veya Posta ile yapılacak.

www.beu.edu.tr

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