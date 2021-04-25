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Gündem Bitlis deprem can kaybı oldu mu? Bitlis son dakika deprem haberi
Gündem

Bitlis deprem can kaybı oldu mu? Bitlis son dakika deprem haberi

Son dakika haberine göre, Bitlis’te saat 12:20'de 3.9 ve 4. 1 büyüklüğünde ardı ardına iki deprem meydana geldi. Deprem büyük paniğe neden olurken, Bitlis’te meydana gelen deprem sonrası can ve mal kaybının olup olmadığı sorgulanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 13:00:00 - 2021-04-25 13:09:26
Bitlis deprem can kaybı oldu mu? Bitlis son dakika deprem haberi

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Bitlis'te 3.9 büyüklğünde deprem meydana geldi. Hizan ilçesinde saat 12:20'de meydana gelen depremin yaklaşık olarak 19 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Bitlis'te ki3.9 büyüklğünde deprem sonrası herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi. Aynı bölge bu kez 4.1 ile sallandı. AFAD, 12.39'da meydana gelen depremin derinliği 6.41 km. olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 5.0 km. olarak duyurdu. 

 

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