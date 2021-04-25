Bitlis deprem can kaybı oldu mu? Bitlis son dakika deprem haberi

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Bitlis'te 3.9 büyüklğünde deprem meydana geldi. Hizan ilçesinde saat 12:20'de meydana gelen depremin yaklaşık olarak 19 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Bitlis'te ki3.9 büyüklğünde deprem sonrası herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi. Aynı bölge bu kez 4.1 ile sallandı. AFAD, 12.39'da meydana gelen depremin derinliği 6.41 km. olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 5.0 km. olarak duyurdu.