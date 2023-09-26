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Ekonomi "Bitkisel hayattan" kopmadan dünya pazarına açılıyorlar!
Ekonomi

"Bitkisel hayattan" kopmadan dünya pazarına açılıyorlar!

Yeniakit Publisher
2023-09-26 13:43:00 - 2023-09-26 13:44:10
"Bitkisel hayattan" kopmadan dünya pazarına açılıyorlar!

Türkiye İhracatçı Meclisi verilerine göre Sakarya’nın süs bitkileri ihracatı her geçen yıl artıyor. Uluslararası fuarlar ise dünyaya erişim adına önem taşıyor.

Sakarya’nın önemli süs bitkileri ve peyzaj malzemeleri üreticilerinden Bahçem Tamam, Eren Peyzaj, SB Şömine ve Solak Fidan 16-18 Kasım 2023’te İstanbul Fuar Merkezi’nde (IFM) düzenlenecek LANDSCAPE ISTANBUL FAIR 2023 / 2. İstanbul Peyzaj, Peyzaj Malzemeleri, Süs Bitkileri, Park ve Bahçeler Fuarı’na katılıyor.Sakarya, Türkiye’de süs bitkileri üretiminde alan bazında 1009 ha.ve yüzde 18 pay ile ikinci sırada. Buna karşılık ihracattan aldığı pay yüzde 3.

Pazar payını artırıyor

Türkiye İhracatçı Meclisi verilerine göre Sakarya’nın süs bitkileri ihracatı her geçen yıl artıyor. 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 26 artışla 4 milyon 167 bin dolarlık ihracata imza atan Sakarya merkezli süs bitkileri üreticileri vites artırıyor.

Sakarya ekolojik koşulları nedeniyle süs bitkileri yetiştiriciliği için çok uygun. Özellikle fidan yetiştirme süresinde diğer bölgelere göre yarı yarıya avantajlı.

LANDSCAPE ISTANBUL FAIR (LIF) 2023’ün organizatörü ve Athena Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültekin Gökgül, Sakarya’nın bu sektörde büyük bir potansiyel taşıdığını belirterek " Mevcut potansiyelin ihracata dönebilmesi için LIF 2023 Sakaryalı üreticilerimize büyük fırsatlar sunuyor. Çünkü yurt içinden ve yurt dışından binlerce satın alma profesyoneli ile üretici şirketleri LIF 2023’te bir araya gelecek. Ayrıca fuarda, Türkiye’de başka hiçbir etkinlikte bulunmayacak, sadece LIF 2023’e katılacak, konusunda önde gelen dünyaca ünlü çok sayıda marka ve üretici de yer alacak" yorumunu yaptı.

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