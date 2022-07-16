Bitkisel antibiyotik: Zencefil, limon, bal ve kabuk tarçınlı doğal antibiyotik

Balın lezzetli, faydalı ve besleyici bir gıda türü olduğu binlerce yıldır bilinir. Sağlıklı yaşam konusunda faydaları saymakla bitmez. Vitamin ve mineral deposudur, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bal, tek başına bile bu kadar faydalıyken son yıllarda sıkça duyulan bal zencefil birlikteliğinin yararları ise oldukça fazladır.

Zencefil Limon Bal Ve Kabuk Tarçınlı Doğal Antibiyotik Tarifi İçin Malzemeler

1 büyük zencefil

1 büyük limon

3 kabuk tarçın

470 gram bal

Zencefil Limon Bal Ve Kabuk Tarçınlı Doğal Antibiyotik Tarifi Nasıl Yapılır?

Zencefili soyun ve ince dilimler halinde doğrayın.

Limonu kabuğunu soymadan doğrayın aynı şekilde.

Bir kavanoza kabuk tarçınla birlikte hepsini koyun üzerine balı ilave edin.

Ağzını kapatın bu şekilde 1 ay buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

ZENCEFİL BAL KARIŞIMI FAYDALARI

Boğaz ağrısı ve öksürüğe iyi gelir.

Grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı korur.

Vücuda enerji verir.

Sindirim sistemini dengeler.

Mide bulantısını hafifletir.

Anne sütünü artırdığı düşünülür.

Ses kısıklığına iyi gelir.

Sakinleştiricidir.

Metabolizmayı hızlandırır.

Kalp damar sağlığını korumada yardımcıdır.

Zencefil bal karışımı balgam söktürücüdür.