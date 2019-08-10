Bitki köklerine dökülen sirke bakın neye sebep oluyor?
Bitki yetiştirdiğiniz toprağa birkaç damla sirke damlatabileceğinizi biliyor muydunuz?10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:10
Elma, üzüm ya da beyaz sirke hiç fark etmez evlerin vazgeçilmezlerindendir. Kimi zaman salata yaparken kullanırız sirkeyi kimi zaman temizlik suyuna ilave ederiz. Peki, sirkenin bitki köklerine döküldüğünü biliyor muydunuz?
Böceklerden uzak tutar
Evet, yanlış duymadınız! Bahçedeki bitkilere ya da evinizde saksıda bulunan çiçeklerin topraklarına sirke dökebilirsiniz. Sirke yabani otların büyümesini engeller. Sirke ile suyu karıştırıp kullandığınızda bitkileriniz böceklerden ve kemirgenlerden korunacaktır.
Ömrünü uzatır
Vazolarınıza yerleştirdiğiniz çiçeklerin tazeliğini korumasını istiyorsanız; suyuna mutlaka birkaç damla beyaz sirke eklemelisiniz.
Sirkenin temizlemediği yer yok!
Sirke, sebze ve meyvelerin mikroplardan, kimyasal ilaçlardan arınmasına yardımcı olur.
Sirke ve karbonat ikilisini tıkalı lavaboları açarken, kararan çaydanlıkları temizlerken kullanabilirsiniz.
Su, sirke ve karbonatla hazırladığınız macunla fayanslardaki zorlu lekeleri zahmetsizce temizleyebilirsiniz.
Sirke ve su karışımıyla camları, aynaları ve parkeleri gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Kepek sorunu yaşayanlar saçlarını sirkeli suyla yıkayarak problemlerinden kurtulabilirler.
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