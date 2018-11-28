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Bitki çayları her derde deva

Bitki çayı hem ruhen hem de bedenen çok sağlıklı. Halit Yerebakan bitki çayları hakkında detaylı bilgi verdi. İşte bitki çaylarının faydaları…

28 Kasım 2018 Çarşamba 20:40
Bitki çayları her derde deva

Kış mevsiminin davetsiz misafiri boğaz enfeksiyonları, havaların iyice soğumasıyla birlikte kendini göstermeye başladı. Öncelikle vücut direncimizi yüksek tutarak enfeksiyonlardan korunabiliriz. Sağlıklı beslenerek, bol su tüketerek ve bitki çaylarıyla enfeksiyonlardan korunmak mümkün… İşte denemek isteyebileceğiniz yedi sağlıklı bitki çayı:

IHLAMUR

Hepimizin severek tükettiği bu bitki, gribe ve nezleye iyi gelerek öksürüğün azalmasını sağlar. Baş ağrısına, migren ve sinüzite iyi gelir. Ihlamur, aynı zamanda stresi azaltarak panik atak belirtilerini azaltır.

LAVANTA ÇAYI

Lavanta üzerine yapılan araştırmaların bazılarında, kadınların daha fazla rem uykusu yakalamasına yardımcı olduğu görülürken diğer araştırmalar ruh halini yatıştırıcı etkiye sahip olabileceğine işaret ediyor. Ayrıca hoş kokusu sayesinde ağız kokusunu da önler.

REZENE ÇAYI

Bu meyankökü aromalı sebze, bağırsakları rahatlatır ve mide ekşimesi ile şişkinliğin giderilmesine yardımcı olur. Bu faydaları nedeniyle bir bardak çayın içine eklemeyi unutmayın. Ayrıca rezeneyi yeni anne olan kadınlar yakından tanır; anne sütünün yapımını artırdığı için sıkça tükettiği bir çaydır.

NANE ÇAYI

Nane çayı, genellikle sindirim sisteminin rahatsızlığını hafifletmek için kullanılır. Çalışmalar, nane yağının mide bulantısı, kramp, spazm ve mide ağrısını hafifletmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Nane çayı ayrıca, tıkalı bir burnu rahatlatarak, balgam sökerek ve boğaz ağrısını yatıştırarak üst solunum yolu enfeksiyonu belirtilerini azaltabilir.

HIBISKUS ÇAYI

Hibiskus, diğer adıyla ebegümeci çayı, grip veya nezle sonrası ortaya çıkan öksürüğü geçirmek için yaygın olarak kullanılır. Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcıdır.

PAPATYA ÇAYI

Sakinleştirici etkisiyle bilinir. Yatıştırıcı etkisi sebebiyle rahatlamanıza yardımcı olur. Ayrıca uyku probleminizin üstesinden gelmek istiyorsanız, yatmadan önce papatya çayı içebilirsiniz.

KUŞBURNU ÇAYI

İçeriğinde bulunan C vitamini, polifenoller ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Kolajen seviyesini artırarak cildin geç yaşlanmasını sağlar.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 20:40
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