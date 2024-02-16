Bitfinex analisti: Bitcoin, 'halving öncesi rallisi' yaşıyor

Bitcoin, SEC tarafından spot ETF'lerin kabul edilmesinin ardından başlattığı ralliyi sürdürürken, kripto para yatırımcıları şimdi de ödül yarılanmasını beklemeye başladı. Bitfinex analisti Jag Kooner ise en büyük kripto paranın tam da "halving öncesi rallisi" yaşadığını belirtti.

Bitcoin 50 bin dolar seviyesini 2 yıl sonra aştı ve yatırımcılarına yükselişler konusunda cesaret verdi. Kripto para dünyası ETF’lerin ardından halving, Fed politikası ve ABD seçimleriyle beraber yükselişlerin daha da şiddetlenmesini beklerken, Bitfinex’te türev işlemler analisti olan Jag Kooner da son çıkışları yorumladı.

“Bu ralli fiyatları daha da öteye taşıyabilir”

ABD medyasından The Block’a konuşan Kooner, “Şu anda piyasanın içinde bulunduğu hareket, halving öncesi rallilerle uyuşuyor. Daha önceki Bitcoin rallilerinde bunu görmüştük” dedi.

Kooner ayrıca, bu tarz rallilerin halving’den yaklaşık 8 hafta önce başladığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

“Bu ralli, daha önceki döngülerde görülmüş fiyat seviyelerini daha da öteye taşıyabilir. Bu hafta Bitcoin’in 1 trilyon dolarlık piyasa değerini geçtiği bir dönem oldu. Asıl etkenin hala spot Bitcoin ETF’leri olduğunu görüyoruz. GBTC ETF’inde gittikçe azalan satış baskısı ve diğer ETF’lere gelen günlük ortalama 300-400 milyon dolarlık yatırımlar bizi sürekli yukarı çıkarıyor”

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“Aynısı mı olacak, bilemeyiz”

Tüm bu olumlu işaretlere rağmen birçok riskin de var olduğunu belirten Kooner, “Tarihi döngülerde gördüklerimiz, bize bazı fikirler veriyor ancak aynısı yaşanır mı, bilemeyiz. Bunun garantisi yok. Dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var” dedi.

“Daha çok Solana ve yapay zekaya kayıyor”

Altcoin yatırımcı kitlesine de seslenen Bitfinex analisti, piyasadaki altcoin sayısının fazlalığına da değindi:

“Altcoin piyasasına kademeli olarak girişlerin olduğunu görüyoruz. Ancak altcoin sayısının çok fazla olması, ilk etapta sadece Solana ekosistemindeki coin’lere ve yapay zeka odaklı projelere para girmesini sağladı. Dolayısıyla altcoin’lere toplu bir giriş, şu an için söz konusu değil”