Bitcoin'in fiyatı parlar mı patlar mı?

Bitcoin, cuma günü yüzde 2 primle 28.000$ seviyelerinden hafta sonuna giriş yapmış ve haftayı da toplamda benzer şekilde %2 primle kapatmıştı. Hafta sonuna girildiğinde olumlu görünümün ve alıcılı seyrin devam etmesi beklenirken İsrail ve Filistin arasında meydana gelen silahlı ve bombalı saldırılar piyasaların tüm odağını dağıttı. Hafta başlangıcı itibariyle küresel hisse senedi piyasaları sert satışlarla açıldı, altın ve petrol gibi emtialar ise yükseldi.

En kötü senaryoyu düşünmek gerek

Buna karşılık riskli varlık sınıfı olarak görülen Bitcoin ve kripto paraların sağlam duruşu ise dikkat çekiyor.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, tüm dünyayı yakından ilgilendiren gelişmelerin ışığında kripto piyasasını değerlendirdi.

Jeopolitik gelişmelere bir yenisinin daha eklenmesiyle hafta sonu kara bir güne uyandı. Yıllardır iki ülke arasında devam eden çatışmaların belki de en şiddetlisi hafta sonu yaşandı. Normal bir haftaya başlamayı bekleyen piyasaların tüm dikkatinin Ortadoğu’ya çevirmesi de dünyanın hiçbirimizin öngöremeyeceği kadar belirsiz ve rassal olduğunu gösterdi. Bu açıdan portföy yönetimi yaparken yatırımcıların kendilerini en kötü senaryoya hazırlaması gerektiği bir kez daha hatırlandı.

Nasıl bir trend var?

Jeopolitik gerginliği 2022 yılında Rusya ve Ukrayna savaşı ile daha önce test eden kripto para piyasası ilk gün %10 düşüş yaşamasına karşın 1 haftalık bir süre içerisinde pozitife geçmişti. Bu sefer birçok ülkenin etkileneceği düşünülen bir jeopolitik kriz yaşanırken ve küresel hisse senedi piyasaları sert düşüşler gerçekleştirirken Bitcoin öncülüğünde kripto para piyasası bir hayli güçlü duruyor. Bitcoin, sabah saatlerinde 27.850$ civarından alıcı bulurken Ethereum 1.620$ civarında fiyatlanıyor. Bitcoin dominasyonundaki yükseliş devam ederken 3 ayın en yüksek seviyesi olan %51 seviyesinin görülmesi ise altcoinler üzerinde kısmen baskı oluşturuyor

Bu haftayı neler bekliyor?

Bu hafta piyasaların dikkati Ortadoğu’daki gelişmelere bağlı olarak gelişecek. Buna karşılık 2 önemli ekonomik veriyi de alacağız. Çarşamba günü Fed tutanakları yayımlanacak ve ekonominin genel durumu hakkında yorumlar takip edilecek. Cuma günü ise ABD’den eylül ayı enflasyon verisi kritik bir önem taşıyor. Bununla birlikte olumlu bir haftayı geride bırakan kripto para piyasasında BNT, LOOM, TWT, STRAX ve ALPACA haftanın en çok kazandıran kripto paraları olmayı başardılar.